Diğer yıllarda veya bu yıl muvazzaf astsubay sağlık kurulu muayenesine giren arkadaşlar yardımcı sınıflar için göz bozukluğu sınırı kaç olmalı? İki göz için toplam 7 diyen de var her göz ayrı ayrı 7 diyen de var. bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Birde Sağlık kurulu muayenesi almak kaç gün sürüyor. Tercihlerimde deniz olduğu için yaşadığım şehirden İstanbul'a gideceğim. Herhangi bir itirazım olursa yine İstanbul'a mı gitmem gerekir yoksa yaşadığım şehirdeki hastaneden yeniden muayene olabilir miyim?

Diğer yıllarda veya bu yıl muvazzaf astsubay sağlık kurulu muayenesine giren arkadaşlar yardımcı sınıflar için göz bozukluğu sınırı kaç olmalı? İki göz için toplam 7 diyen de var her göz ayrı ayrı 7 diyen de var. bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Birde Sağlık kurulu muayenesi almak kaç gün sürüyor. Tercihlerimde deniz olduğu için yaşadığım şehirden İstanbul'a gideceğim. Herhangi bir itirazım olursa yine İstanbul'a mı gitmem gerekir yoksa yaşadığım şehirdeki hastaneden yeniden muayene olabilir miyim?