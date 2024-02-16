KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Şubat 2024 23:02
Tarım orman ve Gsb kazanılırsa?

Merhaba arkadaşlar . Tarım orman bakanlığı büro personeli için tercih yaptım . Gsb mülakatım da iyi geçti . İkisinin de olması durumunda nasıl bir yol izleyebiliriz ? Hangisi önce açıklanırsa ona gitmek zorunda mıyız?Merkezi alıma gitmezsek ne olur ?

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