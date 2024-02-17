Sözleşmeli erlikten jandarma astsubaylığa geçiş sorunu lütfen yardım

Arkadaşlar merhaba, ben 3 yıl deniz kuvvetleri komutanlığında sözleşmeli er olarak görev yaptım ve sözleşmem bittiği için sözleşmemi uzatmadım ve terhis oldum. Fakat jandarma astsubaylığa başvurum kabul edilmedi bu konuda ne yapabilirim? ben görev yaparken ayrılmadım,bırakmadım veya atılmadım hatta başarı belgelerim var, en ufak bir cezam vs. bile yok. Sözleşmem bitti ve terhis oldum.

''Başvuru kılavuzunun 3'üncü madde k fıkrasında belirtilen şartları taşımadığınızdan başvurunuz kabul edilmemiştir.''

''Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak''