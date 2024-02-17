KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


17 Şubat 2024 00:22
ALES Güncel kaynaklar

Nisan 2024 ALES için sayısal konu anlatımlı ( hatırlamak için) ve sayısal sözel soru bankası tavsiyelerinizi paylaşabilir misiniz? 2021 sayısal ALES puanım 78 hedefim ise 85 üstü. Sayısal konularından hatırlamaya ihtiyacım olacak. Sonrada soru çözümü ve deneme ile yoğun bir iki ay planlıyorum. Önerileriniz olursa çok mutlu olurum.

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