Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2024 00:39
İzmir-İstanbul

Genel olarak soruyorum kendi tercihlerimle alakası yok. Bu sene şark dönüşü İstanbul'u yazma zorunluluğu koydular.

Peki 1. Tercihine İzmir, 7. tercihine İstanbul yazan birine İzmir gelme ihtimali nedir ?

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