Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Şubat 2024 01:22
4bli çalışan sağlık bakanlığına farklı branştan geçebilir mi

Üniversite hastanesinde 4bli sağlık teknikeri(tıbbi sekreter) olarak açılmış kadroda çalışan biri, sağlık bakanlığına sağlık teknikeri(ameliyathane teknikeri) olarak atanabilir mi/atandığı zaman cezai işleme tabi tutulur mu?

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