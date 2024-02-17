Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2024 08:15
ASALET TASDİK POLİS

Gece alkollü şahıslar polis merkezinin önünde cumhurbaşkanı ve devlet erkanlarına küfür etti bende olayı görenin yanında hazır bulunan olarak tutanakta yer aldım 3 aylık pm yum bu konu asalet tasdik konusunda herhangi bir sorun çıkarırmı cevaplarsanız sevinirim.


85200258
Genel Müdür
17 Şubat 2024 08:46
Suçu görenin yanında hazır bulunan ne demek? Görgü şahidinin görgü şahidi misin?

yildirim.80
17 Şubat 2024 08:50

Olayı gören ve hazır bulunan olarak geçirildi tutanaklara

85200258, 2 saat önce
Suçu görenin yanında hazır bulunan ne demek? Görgü şahidinin görgü şahidi misin?

yildirim.80
17 Şubat 2024 08:52

Tutanakta ikinci bi imza sahibi olarak olayı gören diye geçtim bende Buda kafamı karıştırdı ilerisi için

85200258, 2 saat önce
Suçu görenin yanında hazır bulunan ne demek? Görgü şahidinin görgü şahidi misin?

85200258
Genel Müdür
17 Şubat 2024 08:58
Sen calisiyorken birisi geldi polis merkezinin önünde devlet büyüklerine küfür etti , seni olayi gördüğün için şahit yazdılar sanırım. Bunda senin suçun ne ki? Bunun neyini kafana takiyorsun?

tsubasa17
Aday Memur
17 Şubat 2024 09:02
ohoooo sen böyle takıntı yaparsan başında saç kalmaz biz mesleğe ekipte başladık ne tutanaklara imza artık tırsma bu kadar
Toplam 5 mesaj

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