Asalet tasdik

Sen calisiyorken birisi geldi polis merkezinin önünde devlet büyüklerine küfür etti , seni olayi gördüğün için şahit yazdılar sanırım. Bunda senin suçun ne ki? Bunun neyini kafana takiyorsun?

Sen calisiyorken birisi geldi polis merkezinin önünde devlet büyüklerine küfür etti , seni olayi gördüğün için şahit yazdılar sanırım. Bunda senin suçun ne ki? Bunun neyini kafana takiyorsun?