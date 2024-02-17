Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Şubat 2024 09:39
Kurum değiştirme ve yolluk

Merhaba arkadaşlar, öğretmenlik sınavına hazırlanıyorum kadrolu memurum.. Allah nasip ederde inşaallah öğretmenliğe bu sene yerleşirsem farklı bir şehire atandığımızda yolluk parası ödenir mi ? Farklı bir kuruma geçiyorum süreç nasıl işliyor bilmiyorum.


tomiks
Memur
17 Şubat 2024 09:47
öncelikle hayırlısı olsun umarım dilediğiniz gibi olur her şey. kurumlar arası geçiş mi yapacaksınız yoksa şuanki istifa edip öğretmenliğe mi başlayacaksınz?

Yasin45451
Memur
17 Şubat 2024 09:53

Bulunduğum kurumda devam ediyorum istifa etmedim hocam, olurda Eylül ayındaki atamaya yerleşirsem, Ağustosta bulundugum kurumu bırakacağım ama nasıl olacak istifa mı ediyoruz yoksa geçiş mi yapıyoruz


SrknBgr
Şef
17 Şubat 2024 10:35
Bu tür durumlarda kurumlararası geçiş mümkün olmuyor. Yeniden atama yoluyla öğretmenliğe başlarsınız. Yani bulunduğunuz kurumdan istifa edeceksiniz sıfırdan M.E.B. e başlayacaksınız bu durumda yolluk ücreti alınmaz.

nasilolacakbuisler
Genel Müdür
17 Şubat 2024 10:39
İstifa edip geçeceğin için yolluk falan ödenmez.ayrıca ayın 14 ünde görevinden ayrılmazsan bi ton para çıkartıyorlar geriye dönük.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımŞubat Ayı enflasyon tahmini?Memurluktan çekilme (istifa)Müdür zorbalığıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBugün ayın 16 si herkes maaşından cepte kalan kalan parayı yazsinGörevde YükselmeEn düşük işçi Maaşı 41.000TL oldu(ek ödemeler dahil)Neden önceki zam mı çıkarıyoruz?Kurum değiştirme ve yolluk

Sözlük

bushwick 1 kişilik bozukluğu 4 tenet 1 MÜSTEMLEKE 1 membran 1 Moda,insanın kendisine yakışanı giymesi 1 Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 1 akifer 1 Karada yaşamasaydınız hava da mı Suda mı yaşamak isterdiniz? 2 kesretten kinaye 1

Son Haberler

Özel okullarda Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı kutlamaları yasaklandıKayseri'de işçi servisi, minibüs ve otomobil çarpıştı: 7 yaralıGelir uzman yardımcılığı sınavının tarihi değiştiEvde Bakım Yardımı hesaplara yatmaya başladıAntakya'da doğalgaz hattında patlama ve sızıntı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?