Kurum değiştirme ve yolluk

öncelikle hayırlısı olsun umarım dilediğiniz gibi olur her şey. kurumlar arası geçiş mi yapacaksınız yoksa şuanki istifa edip öğretmenliğe mi başlayacaksınz?

öncelikle hayırlısı olsun umarım dilediğiniz gibi olur her şey. kurumlar arası geçiş mi yapacaksınız yoksa şuanki istifa edip öğretmenliğe mi başlayacaksınz?