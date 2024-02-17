Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2024 09:58
Hatay-Maraş-Adıyaman
herkese merhaba. şark listesinde bu üç ilimizden birisini veya hepsini yazmayı düşünüyorum. Bu illerimiz hakkında son durum nedir, çalışma, afet sonrası ev durumu, kadro v.s bilgisi olan arkadaşlarımız yorumlarsa sevinirim.

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