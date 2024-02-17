Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2024 10:03
2. Şark

Ne olmuş? İki şark görevini bir defada yapma işi de mi yalan olmuş?

#İkinciŞark

Twitter da gördüm denk gelen varmı doğrumu acaba


1212calisanpolis
Memur
17 Şubat 2024 10:19
Emniyet Atama Yönetmeliğinin Güncellenen 23. Maddesi Şu Şekildedir: "Personelin bölgelere göre birimlerdeki hizmet süreleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Ancak emniyet amiri ve emniyet müdürü rütbesi hariç ikinci bölge hizmetine ikinci defa veya daha fazla kez ataması yapılan personel, ekli (1) sayılı cetvelde hizmet süresi Altı yıl olarak belirtilen birimlerde dört yıl, Beş yıl olarak belirtilen birimlerde üç yıl, Dört yıl olarak belirtilen birimlerde iki yıl, Üç ve iki yıl olarak belirtilen birimlerde iki yıl, görev yapması durumunda ikinci bölge görevini tamamlanmış sayılır. Kesintisiz olarak aynı birimde (aynı ilde) göreve devam edenler de daha önceki yönetmelik değişikliği gereği şu şekilde şark hizmetlerini tamamlamış sayılacaklar. Hizmet süresi 6 yıl olan yerde, toplamda 10 yıl Hizmet süresi 5 yıl olan yerde, toplamda 8 yıl Hizmet süresi 4 yıl olan yerde, toplamda 6 yıl Hizmet süresi 3 yıl olan yerde, toplamda 4 yıl Hizmet süresi 2 yıl olan yerde, toplamda 3 yıl kesintisiz olarak görev yapan polisler 2. bölge 2. görevini tamamlamış sayılır.

1212calisanpolis
Memur
17 Şubat 2024 10:21
kimseye değil yönetmeliğe bakın
Toplam 2 mesaj

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