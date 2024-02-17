KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


17 Şubat 2024 11:57
Güvercin göğsü ameliyatı

Yaklaşık 12 sene önce güvercin göğsünden ameliyat oldum herhangi bir sağlık sorunum yok her teste girdim son zamanlarda yalnız ameliyat olduğum sıkıntı olabilir deniliyor. Yani diyelim polisliği kazandım genel sağlıkta ameliyat geçmişine bakıyorlar mı ve sizce sorun olur mu?

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