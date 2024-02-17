Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2024 12:07
Hagb kararı

Eski memurluktan önce olan Hagb dosyaları komiserliğe geçişte engel çıkartırmı?

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