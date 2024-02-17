KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Şubat 2024 12:15
kpss 2024 kafam çok karışık
arkadaslar merhaba. kpss ye ortalama 5-6 ay var benim sozel temelim var işlerimden dolayı pek calısamadım suan baslasam derece yapmıs ogrencilerin kısa kısa notları var onlardan aldım sizce bunlar yeterli olur!mu 5-6 ayda yetistirebilir miyim ? kararsız kaldım nasıl bir yol izlemeliyim ?

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