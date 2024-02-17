Eyt hakkında

Hayırlı günler kıymetli hocalarım bu eyt ile ilgili çalışma var deniliyordu özellikle 2008 ve sonrası için bilgisi olan varmı

Hayırlı günler kıymetli hocalarım bu eyt ile ilgili çalışma var deniliyordu özellikle 2008 ve sonrası için bilgisi olan varmı