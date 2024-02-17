Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2024 13:02
Depremden sonra Gaziantep hakkında

Merhaba, abilerim şeflerim devrelerim depremden sonra Gaziantep ne durumdadır kira lojman çalışma sistemi iş görev yoğunluğu imkan açısından sıkıntılı ilçeleri vb. şimdiden teşekkür ederim.


cenksozen
Şef
17 Şubat 2024 14:18

görev yoğunluğu olarak istanbulla yarışır,kira 3+1 15 20 bin 2+1 10 15 bin arası.islahiye nurdağı depremden dolayı yıkıma uğradı


Kemiksizet
Aday Memur
17 Şubat 2024 15:11
Depremden hissedilir şekilde zarar görmedi yıkım yer yer oldu ancak her şey normal . görev çok, ek görev çok, saçma görev çok, karakollar tıklım tıklım olay, ek para yok , teşkilatın en farklı müdür kısmı antep'te, düzensizlik düzen halini almış, lojmana çözüm bulunacak diye söyleniyor yıllardır, her şey pahalı, şehir tıka basa her toplumdan insanla dolu. tabi artı yönleri de var sağlık ulaşım ticaret sosyal sanayi imkanlar yönünde güneydoğunun en gelişmiş şehri. şark olarak tercih edilebilir şahsi fikrim uzak durulması gereken illerin başında geliyor.

JWJW
Aday Memur
17 Şubat 2024 16:25

Görev yogunlugu ve kiralar İstanbul la yarisir

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