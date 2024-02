Depremden sonra Gaziantep hakkında

Depremden hissedilir şekilde zarar görmedi yıkım yer yer oldu ancak her şey normal . görev çok, ek görev çok, saçma görev çok, karakollar tıklım tıklım olay, ek para yok , teşkilatın en farklı müdür kısmı antep'te, düzensizlik düzen halini almış, lojmana çözüm bulunacak diye söyleniyor yıllardır, her şey pahalı, şehir tıka basa her toplumdan insanla dolu. tabi artı yönleri de var sağlık ulaşım ticaret sosyal sanayi imkanlar yönünde güneydoğunun en gelişmiş şehri. şark olarak tercih edilebilir şahsi fikrim uzak durulması gereken illerin başında geliyor.

Depremden hissedilir şekilde zarar görmedi yıkım yer yer oldu ancak her şey normal . görev çok, ek görev çok, saçma görev çok, karakollar tıklım tıklım olay, ek para yok , teşkilatın en farklı müdür kısmı antep'te, düzensizlik düzen halini almış, lojmana çözüm bulunacak diye söyleniyor yıllardır, her şey pahalı, şehir tıka basa her toplumdan insanla dolu. tabi artı yönleri de var sağlık ulaşım ticaret sosyal sanayi imkanlar yönünde güneydoğunun en gelişmiş şehri. şark olarak tercih edilebilir şahsi fikrim uzak durulması gereken illerin başında geliyor.