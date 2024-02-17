Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2024 13:02
Depremden Sonra Gaziantep Hk.
Merhaba, abilerim şeflerim devrelerim depremden sonra Gaziantep ne durumdadır kira lojman çalışma sistemi iş görev yoğunluğu imkan açısından sıkıntılı ilçeleri vb. şimdiden teşekkür ederim.

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