KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Şubat 2024 13:10
Suem Asem sözlü mülakat

Selamun aleyküm arkadaşlar

Sözlü mülakatta komisyon karşına çıkmadan önce neye göre sıralama yapıyorlar

Erken veya geç girmek size göre hangisi daha avantajli

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