Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Şubat 2024 13:33
tecil

benim askerliğim 31/12/2027 tarihine kadar ertelenmiş görünüyor e-devlette. fakat açık öğretimde en son okuduğum bölümden ocak ayında mezun oldum. e devlet'te askerlik yoklama başvurusu butonu var. ben okulum bitmiş olsa bile 2028'e kadar ertelemeye devam edebilir miyim. yoksa yeni bir üniversiteye kayıt olmam mı gerekiyor?

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