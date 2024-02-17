Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Şubat 2024 14:02
4/b sözleşmeli memur sözleşme durumu

İyi günler arkadaşlar 4b sözleşmeli memurun 5 ocak 2024 sgk girişim yapıldı fakat sozlesme imzalamdim sözleşme imzalamadigim için sözleşme nasıl fesh edilebilir ve 1 sene bekleme sorununa takılırmıyım başka Bi kurumda 4b ye girmek istesem


furkan yedek
Memur
17 Şubat 2024 14:32
imzaladıysan geçemezsin ama SGK nasıl giriş yapılmış onu anlamadım. eğer imza atmış sayılıyorsan bu sıkıntı
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