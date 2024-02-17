Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Şubat 2024 14:17
Kurumlar Arası Geçiş

Merhaba,

MEB 2012'den beri kurumlar arası geçiş yoluyla öğretmen alımı yapmıyor diye biliyorum.

Acaba MEB'in yurt dışı eğitim müşavirliklerine bağlı Türkçe kurslarında öğretmenlik için kurumlar arası geçiş başvurusu yapsak netice alabilir miyiz?

5 yıl Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra müstafi olarak ayrıldım. Kurumlar arası geçiş uygulandığı dönemde araştırma görevlileri için KPSS ve pedagojik formasyon şartı olmadan öğretmenliğe geçiş vardı.


crabnet355
Müsteşar
17 Şubat 2024 15:10
Evet hocam kaldırıldı.Kpss dışında bir alım yapmıyor artık MEB..Kurumlar arasını geçtim..İstifa sonrası dönüş bile resmiyette kapalı..El altından torpillileri alıyor sadece..
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