KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Şubat 2024 14:21
2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı önlisans büro personeli

2024/4 büro personeli önlisans kaç puan ile kapatır?


Dol8311
Memur
17 Şubat 2024 15:23

73

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tarım ve Orman Bakanlığı Atama sonuçları sizce ne zaman açıklanır? Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Bilgisayar programcılığı DHMİ2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı Laborant alımı kaç puanla tercih yaptınız? AÖF ataması iyi olan bölüm ?Evrak tesliminden sonra ne zaman işe başlanılır ?2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı önlisans büro personeliTİGEMKPSS önlisans kaç net 80 olurMüzede çalışmak

Sözlük

ölüme yakın deneyimler 2 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 2 MÜSTEMLEKE 3 Allah herkesi kendi gibisiyle karşılaştırsın diyince kızan tip 2 kesretten kinaye 2 membran 2 boyun eğmek 1 Sosyal medyada yapılan paylaşımlara akrabaların yorumları 2 iyi denemeydi 1 Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 1

Son Haberler

Oyuncu Sevda Ferdağ hayatını kaybettiSamsun'da 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıSamsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltıErdoğan: Teröristler bizimle baş edemedi, nefeslerini kestikCevdet Yılmaz: Çok daha sağlam, sağlıklı şehirler kurmamız lazım

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?