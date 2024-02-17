Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


17 Şubat 2024 15:40
5510 memur istifa

Merhaba arkadaşlarım, 03.11.2008 girişliyim, bu tarihten önce bir sgk girişim yok. Toplamda 6203 gün olmuş, sanırım istifa edeceğim, kalan süre için her ay dışarıdan sgk pirimlerimi yatırabiliyor muyum çalışmadan? Ya da hiç yatırmasam dahi 60 yaşında emekli oluyor muyum? Lütfen cevap yazarken kırıcı olmayın zaten canım sıkkın.

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