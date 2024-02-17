Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


17 Şubat 2024 15:47
Borçlar

Forumdaşlar 4 aydır işsizim..

1800 TL kredi kartı borç var...

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