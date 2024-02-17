Asalet tasdik

Asaletim tasdik olmadan başımdan bir soruşturma geçti ve çok şükür aklandım. Fakat devrelerimin hepsine asalet geldikten 1 hafta sonra sonuç açıklandı ve üç dört aydır asalet bekliyorum. Tahmini ne kadar daha beklerim asaletimin gelmesini sonuçta ceza da almadım bilgisi olan varmı.

Asaletim tasdik olmadan başımdan bir soruşturma geçti ve çok şükür aklandım. Fakat devrelerimin hepsine asalet geldikten 1 hafta sonra sonuç açıklandı ve üç dört aydır asalet bekliyorum. Tahmini ne kadar daha beklerim asaletimin gelmesini sonuçta ceza da almadım bilgisi olan varmı.