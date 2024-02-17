Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2024 16:10
Asalet tasdik
Asaletim tasdik olmadan başımdan bir soruşturma geçti ve çok şükür aklandım. Fakat devrelerimin hepsine asalet geldikten 1 hafta sonra sonuç açıklandı ve üç dört aydır asalet bekliyorum. Tahmini ne kadar daha beklerim asaletimin gelmesini sonuçta ceza da almadım bilgisi olan varmı.

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