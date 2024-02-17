KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Şubat 2024 16:30
Astsubaylık ve Kırmızı Reçeteli İlaç Kullanımı

Abilerim merhabalar, 22 yaşındayım. bilgisayar programcılığı mezunuyum. bu sene nasipse dış kaynaktan muvazzaf hava astsubaylığa başvurmayı düşünüyorum fakat büyük bir problemim var. 2021 ekim ve 2022 haziran aylarında totalde 3 kutu ritalin kullandım. yaklaşık 2 senedir herhangi bir psikiyatrik ilaç kullanmadım ve psikiyatra gitmedim. araştırdığım kadarıyla emniyet teşkilatında 2 senelik geçmişinde herhangi bir psikiyatrik tanı veya ilaç yoksa problem olmuyor fakat TSK bu konuda biraz daha katı bir kurum. personel olan astsubay arkadaşıma danıştığımda, o da benim kullandığım ilacın uzun salınımlı muadili olan concertayı kullandığını ve herhangi bir problem yaşamadığını söyledi. fakat diğer aktif personel arkadaşlarım büyük ihtimalle sıkıntı olabileceğini ama biraz da doktor inisiyatifiyle alakalı bir durum olduğunu söyledi. kafam çok karışık ve açıkçası bayağı kaygılıyım, sizce sonuç ne olur veya koyulan tanıyı sildirmem mümkün mü? bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum, teşekkürler

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