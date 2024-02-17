Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Şubat 2024 18:00
Cte de gih sınıfından eski ünvan yhs na geçiş hk.

Arkadaşlar yaklaşık 3,4 yıl önce cte nin açmış olduğu gys ile yhs dan gih sınıfına geçiş yaptım.Tekrar eski ünvanıma yhs na dönebilirmiyim cevaplarınız benim için kıymetli.Herkes bir üst sınıfa geçmek isterken sen neden eski ünvana dönmek istiyorsun diyebilirsiniz. Ama herkesin kendine göre bir durumu vardır. Eğer gerçekten bir yol gösterebilecek biri varsa çok memnun olurum saygılar..

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