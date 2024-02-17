Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Şubat 2024 18:06
Hizmet puanı(DMK/36/C)
Dershanede çalışıp daha sonra meb dışında kamu kuruluşunda memur olarak görev yapmış kişinin memuriyette kaldığı süre meb de öğretmenliğe hizmet puanına katkısı var mıdır?

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