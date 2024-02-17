Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2024 18:57
HACİZ SÜRECİ NASIL İŞLER

Arkadaşlar elden taksitle aldığımız ürünler de 1 ay ödemeyi aksayınca hemen hacizlik olunuyor mu yoksa onunda 90 gün geçmesi mi gerekiyor banka gibi

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