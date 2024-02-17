Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2024 19:36
Emniyette çalışan işçilerinin maaşları

teskilattta calisan iscilerin(genelde sirkette iken kadro verilen) 40 bin civari maas aldiklarini soyledi lojistikten bir arkadas ben 20 yillik memur olarak 5 tayin gordum ve hala ne olacagim belli degil 46 bin civari aliyorum helali hos olsun alsinlar ama hicbir kiymetimiz kalmamis dogru mudur bu

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