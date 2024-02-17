Fazla çalışma ücreti çok düşük kaldı

arkadaşlar o kadar fazla çalışmaya bu ücret veriliyor destek verin haber olması gereken konu bu gerçekten değeri kalmadı bi sağlıkçının bir günlük fazla çalışma ücreti neredeyse

arkadaşlar o kadar fazla çalışmaya bu ücret veriliyor destek verin haber olması gereken konu bu gerçekten değeri kalmadı bi sağlıkçının bir günlük fazla çalışma ücreti neredeyse