Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2024 19:37
Fazla çalışma ücreti çok düşük kaldı
3758 lira

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
17 Şubat 2024 19:39
arkadaşlar o kadar fazla çalışmaya bu ücret veriliyor destek verin haber olması gereken konu bu gerçekten değeri kalmadı bi sağlıkçının bir günlük fazla çalışma ücreti neredeyse
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