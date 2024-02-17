Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2024 19:45
İstanbul'un zorunlu tercih olması

İstanbul'un zorunlu tercih olmasından kimse rahatsız değil anladığım kadarıyla. Bölge sistemi geldiğinde ortalık ayağa kalkmıştı ve iptal edildi. İlginç...


Sultanikincivites
Aday Memur
17 Şubat 2024 19:49
zorunlu olmasa bile tercih dışı oluyor zaten. ilginç olan bi durum yok

tomiks
Memur
17 Şubat 2024 20:58

Tercih ne demek? En az iki seçenek arasından istediğini seçmek demek. Tek şehir bulunan torbadan tercih yapmış mı oluyoruz şimdi :)

Sultanikincivites, 2 saat önce
zorunlu olmasa bile tercih dışı oluyor zaten. ilginç olan bi durum yok
Toplam 2 mesaj

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