Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Şubat 2024 20:16
Gsb eş durumu

Arkadaşlar eşim uzman çavuş haziran ayına zorunlu tayini çıktı doğuya Ekim ayında Gsb de büro personeli olarak başladım 1 seneyi doldurduktan sonra eşimin yanına gidebilir miyim lütfen bilgisi olan cevaplayabilir mi. Gsb de 3+1 sene sonra tayin hakkı doğuyor deniliyor

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