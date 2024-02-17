Zil Sesi ve Anons Sisteminden Kaynaklı Ses Kirliliği

Okul zil seslerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Zil çaldı mı bütün mahalle inliyor. Günde defalarca çaldığını düşünürsek çevredeki ev ve işyerleri için ciddi bir ses kirliliği oluşuyor. Buna anons sistemini de ekleyebiliriz. Her gün içtima töreninde mikrofon ile konuşmayı kendisine görev addetmiş idareci sayısı fazla. Mikrofonla konuştukları yetmezmiş gibi mikrofona bağırarak konuşmayı tercih edenler var bir de. Bu da yine ilave bir ses kirliliğine sebep oluyor.

Zil sesi bina içine yüksek tonda verilebilir ama bina dışına düşük tonda verilmeli. Gerekiyorsa zil sesi seviyesi konusunda Çevre Bakanlığı ve MEB bir standart belirlemeli.

Anons sisteminin nasıl kullanılacağı konusunda da idarecilere bir hizmet içi eğitim verilmesi şart. En azından mikrofona bağırılmaması gerektiğini öğrenmeliler.