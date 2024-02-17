Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Şubat 2024 21:49
Zorunlu çalışma süresi

05.01.2007tarihinde mesleğe başladım, 2002yilinda 10ay asteğmen olarak askerliğimi yaptım, öncesinde 4ay asteğmen okulunu bitirdim, zorunlu hizmetimi tamamlayıp meslekden ayrılmak istiyorum tam tarihî nasıl öğrenebilirim, özellikle dilekçe uzmanı cevap verirse yada bilgisiolan meslekdasim çok sevinirim, herkese iyi akşamlar

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