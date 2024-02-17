Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Şubat 2024 21:52
Sağlık Bakanlığı Göreve Başlama Süresi?

Arkadaşlar sağlık bakanlığına kadrolu veya sözleşmeli şekilde atanan var mı? Evrak teslim ettikten sonra göreve başlamak ne kadar sürüyor merak ediyorum.

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