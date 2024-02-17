Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Şubat 2024 21:54
Milli savunma bakanlığı memurları?

Herkese selamlar milli savunma bakanlığı sivil memurlar hangi sendikaya bağlıdır kimler hakkında bilgi sahibidir acaba?

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