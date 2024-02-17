KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Şubat 2024 21:56

En rahat Bakanlık(taşra) hangisi? (Büro)
Evet, soru açık.. Tayini olsun, çalışma ortamı olsun, iş yoğunluğu olsun her manada değerlendirebilirsiniz rahatlık kavramını. Maddiyat değil sadece kafa huzuru açısından düşünün. Hayırlı olsun.

Bu ankete 1 saat 43 dakikada, 5 kişi oy kullandı

Evet, soru açık.. Tayini olsun, çalışma ortamı olsun, iş yoğunluğu olsun her manada değerlendirebilirsiniz rahatlık kavramını. Maddiyat değil sadece kafa huzuru açısından düşünün. Hayırlı olsun.

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