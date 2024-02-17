En rahat Bakanlık(taşra) hangisi? (Büro)

Evet, soru açık.. Tayini olsun, çalışma ortamı olsun, iş yoğunluğu olsun her manada değerlendirebilirsiniz rahatlık kavramını. Maddiyat değil sadece kafa huzuru açısından düşünün. Hayırlı olsun. Bu ankete 1 saat 43 dakikada , 5 kişi oy kullandı Bu anketekişi oy kullandı

Evet, soru açık.. Tayini olsun, çalışma ortamı olsun, iş yoğunluğu olsun her manada değerlendirebilirsiniz rahatlık kavramını. Maddiyat değil sadece kafa huzuru açısından düşünün. Hayırlı olsun.

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