Özel sektör güvenlik soruşturması

Arkadaşlar herkese merhaba, özel bir şirkette (kamu şirketi değil) işe başlayacağım lakin mülakatlar olumlu sonuçlanır ise bir sonraki aşamada hakkımda güvenlik soruşturması yapılacağı bilgisi verildi. Güvenlik soruşturması sadece devlet memuriyetinde oluyor, benim hakkımda nasıl bir soruşturma yapabilirler ? Sadece TC kimlik numaram ve mezun olduğum lise bilgimle hakkımda güvenlik soruşturması yapılacağı bilgisini verdiler. Şimdi sormak istediğim şu ; devlet işi olmamasına rağmen başvurduğum şirket benden kvkk onayı alarak tüm adli sicil kayıtlarıma ulaşabilir mi ? Daha önceden aldığım mahkumiyet kararları adli sicil kaydımdan silinip, adli sicil arşiv kaydına alınmış olsa dahi bu kayıtları görebilirler mi ? Lütfen bilen birisi yardımcı olsun.

Arkadaşlar herkese merhaba, özel bir şirkette (kamu şirketi değil) işe başlayacağım lakin mülakatlar olumlu sonuçlanır ise bir sonraki aşamada hakkımda güvenlik soruşturması yapılacağı bilgisi verildi. Güvenlik soruşturması sadece devlet memuriyetinde oluyor, benim hakkımda nasıl bir soruşturma yapabilirler ? Sadece TC kimlik numaram ve mezun olduğum lise bilgimle hakkımda güvenlik soruşturması yapılacağı bilgisini verdiler. Şimdi sormak istediğim şu ; devlet işi olmamasına rağmen başvurduğum şirket benden kvkk onayı alarak tüm adli sicil kayıtlarıma ulaşabilir mi ? Daha önceden aldığım mahkumiyet kararları adli sicil kaydımdan silinip, adli sicil arşiv kaydına alınmış olsa dahi bu kayıtları görebilirler mi ? Lütfen bilen birisi yardımcı olsun.