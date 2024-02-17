KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Şubat 2024 22:27
Önlisans Koruma Güvenlik Memuru

Merhaba arkadaşlar lütfen yardımcı olun. Ben Önlisans Bankacılık ve Sigortacılık mezunuyum. Koruma ve Güvenlik memuru olmak istiyorum. Yaşım 38 atama olursa 40 yaşını bulur. Yaş engel mi acaba

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