Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Şubat 2024 23:17
Yüksek lisans yapmış yeni atanan maaş durumu

Merhaba arkadaşlar, sağlık bakanlığınca yeni atanan diyetisyen-fizyosterapist-gerontolog larda yüksek lisans yapmanın derece -kademeye ve maaşa bi etkisi var mı? Yoksa sadece hemşirelik için mi yüksek lisans avantaj?

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