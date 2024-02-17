Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


17 Şubat 2024 23:18
Öğretim Görevlisi Memuriyet Kadrosuna Geçiş

Arkadaşlar selamlar. Birkaç yerde Devlet Personel Teşkilatının Akademik Personelin memur kadrosuna geçişine imkan verdiğine dair yönetmelikler gördüm. Birkaç link burada:

https://mevzuattakip.com.tr/haber/akademik-personel-memur-kadrosuna-nasil-gecis-yapar

https://www.kamudanhaber.net/akademik-personelin-memuriyete-gecmesinde-hizmet-suresi-sarti-aranir-mi

Böyle bir geçiş yapan var mıdır? Öğretim görevlisi olup memur kadrosuna geçenler varsa bilgilendirebilirse süreç hakkında çok sevinirim. Teşekkür ederim.

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