Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Şubat 2024 23:34
Aylıksız izin

Arkadaşlarım,aylıksız izin almak için ne gerekiyor? Meslekte 7. yılım alabiliyor muyum? Bunun için ne gibi belge, belgeler gerekiyor?

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