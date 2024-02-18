Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Şubat 2024 00:07
Bu haber ne anlama geliyor ??
https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/asgari-ucret-emekli-memur-zammi-mehmet-simsek-acik-acik-soylemisti-dikkat-milyonlari-ilgilendiriyor-maas-hesaplamasinda-sistem-degisiyor/477789/

Aksak bey
Daire Başkanı
18 Şubat 2024 00:32

Az önce bende okudum ama bu imkansız yani en azından 2 sene boyunca imkansız . Toplu sözleşme gereği anlaşma dışına çıkamazlar. 2 sene sonra Mehmet Şimşekte o koltukta olmayacağı için unutulur gider. Bunu durduk yere Şenol Babuscu diye biri gündem yaptı ojun haberi sadece.

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