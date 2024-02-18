Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 00:08
Muş-Bitlis

arkadaşlar tercih için sizin öneriniz nedir ? muş mu seçilmeli yoksa bitlis mi artıları eksileri hakkında bilgi verirseniz sevinirim.


Rıfkıpolis
Aday Memur
18 Şubat 2024 00:12

Bitlis Tabiki de sahili denizi var :)


Issız işçi
Aday Memur
18 Şubat 2024 10:20
sahili hep bok kokuyor 8 ay kar kış var tavsiye etmem
Rıfkıpolis, Bugün

Bitlis Tabiki de sahili denizi var :)


diplamat
Şef
18 Şubat 2024 10:24

Bitlis'te havalimanı yok


Cenderli.05
Aday Memur
18 Şubat 2024 10:53
Bitlis yazarım ben olsam iş yoğunluğu yok Muş tan arkdas.bitlise geçiş yapmıştı sen düşün artık
Toplam 4 mesaj

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