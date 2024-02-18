Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 00:08
Muş mu ? Bitlis mi ?
arkadaşlar tercih için sizin öneriniz nedir ? muş mu seçilmeli yoksa bitlis mi artıları eksileri hakkında bilgi verirseniz sevinirim.

Rıfkıpolis
Aday Memur
18 Şubat 2024 00:12

Bitlis Tabiki de sahili denizi var :)

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