Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 00:11
İpka kabul olur mu

Kıymetli meslektaşlarım 10 yıldır İstanbulda çalışıyorum şark için bu sene özel sebeblerden ipka. Verdim ipkam kabul olur mu? Olmazsa tercihlerim sırasıyla şöyle hangi il gelir şimdiden hepinize kucak dolusu sevgiler saygılar değerli meslektaşlarım

Diyarbakır Van Hatay Iğdır Siirt bingöl Şırnak


1212calisanpolis
Memur
18 Şubat 2024 00:27
gidersen bingol veya Şırnak hayırlı olsun :)

Rıfkıpolis
Aday Memur
18 Şubat 2024 00:33

On yıl bedel ödedikten sonra istanbulda bingöl Şırnak üzer devrem insallah dediğin olmaz bari Van Diyarbakır gelse :)

1212calisanpolis, 1 saat önce
gidersen bingol veya Şırnak hayırlı olsun :)
Toplam 2 mesaj

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