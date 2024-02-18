Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 00:16
Polis alımında torpil dönüyor mu?

sıfır torpilim var alınmazsın diyorlar mümkün değil vs. diyenler var kimi giren arkadaşlarım bilhassa kendim şahit oldum birilerinin selamlarıyla alınanları vs. ben sıfırım bu mesleği de ciddi anlamda istiyorum alınmaz mıyım sizce


koruma1903
Şef
18 Şubat 2024 00:19
Torpil imkanım olmasına rağmen yaptırmadan kazandım çok şükür içim rahat yiyecek ekmeğin varsa kimse engel olamaz buna milleti boşver kedi ulaşamadığı ciğere mundar der.

Güven76
Aday Memur
18 Şubat 2024 08:30

İnsanlar ne dediğine kulak asma,kazanan torpillidir mantığı var. Ben 3. Girişimde kazandım


Kadir-29
Şef
18 Şubat 2024 08:40
torpilin dönmediği bir kurum var mı. en büyük torpil diyanette dönüyor. Düşün ülkenin çivisinin nasıl çıktığını.

Delidolu66
Memur
18 Şubat 2024 09:09
Ak partiden sağlam torpil bulmalısın yoksa olamazsın.

Türk Polis Teşkilatı
Şef
18 Şubat 2024 09:27

Gerçekçi olmak gerekirse torpil dünyanın her yerinde var. İnsanın olduğu her sistem kusurludur. Fakat yaklaşık 500bin personeli olan polis teşkilatının her mensubunun tek tek torpilli olma ihtimali gerçekçi değildir.

Sözlü mülakat odasında psikolog ve müdürlerden oluşan 4 kişilik heyet var diye hatırlıyorum. Her birinin polis olmak isteyen 10 tane tanıdığı olabilir mi mesela? Hadi olsun diyelim. Mülakata girecek sayısı da 100 olsun diyelim. Senin bu durumda bile %60 şansın var.

Ayrıca artık eskisi gibi torpil yok. Parkur sınavı gerçekten zorlayıcı ve herkes kamerayla kayıt altına alınıyor. Kör, topal giremez yani. O parkuru geçen herkes akıl hastası değilse polis olmaya elverişlidir. Akıl hastası olan da sağlık taramasında çıkıyor ve eleniyor zaten. Sağlık taramasında billurlara bile bakıyorlar. O nedenle artık torpilden ziyade referans var.

Bir diğer konu, kimse ben bu işe layık değilim demez. Herkes hak etmiştir fakat birisi onun hakkını yemiştir. O nedenle millete kulak asma. Polis olmak istiyorsan git ol. Emin ol ki, o mülakat odasında seni muhatap alacak olan sayın müdür, senin oraya ne için geldiğini gözünden anlayacaktır.


Ahmet126327
Memur
18 Şubat 2024 09:35
yüksek kpss ve ful sporla girsen mülakatta orta geçsede olursun, torpil yapma kimseye gebe kalma , 86.3 kpss ve ful sporla oldum, kimseye minnet eyleme,torpil yapan beceriksiz yeteneksiz çapsızlar çok beli ediyor sırıtyor resmen

Türk Polis Teşkilatı
Şef
18 Şubat 2024 09:39

Aynen öyle. Bizim kurum referans sevmez. Aidiyetini ispat etmeni ister. İspat ettikten sonra seni kabul eder. Yoksa elekte elenenler olursun. Bu askerlik niye bitmiyor dersin.

Ahmet126327, 3 saat önce
yüksek kpss ve ful sporla girsen mülakatta orta geçsede olursun, torpil yapma kimseye gebe kalma , 86.3 kpss ve ful sporla oldum, kimseye minnet eyleme,torpil yapan beceriksiz yeteneksiz çapsızlar çok beli ediyor sırıtyor resmen

AlperTungacı
Aday Memur
18 Şubat 2024 10:18
polis olamazlar ve sadece torpili olanlar girebiliyor derler. inanma...

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
18 Şubat 2024 11:42
bir yerde torpil olmadığının ispatı için o işe alımda MÜLAKAT OLMAMALI eğer varsa torpil olmadığını kimse iddaa edemez.

watson666
Aday Memur
18 Şubat 2024 12:10

Bizim millet birşeyi başaramazsa hemen torpil var diye suçlar, kıçını koruyan adamlara torpilli gözüyle bakar hadi diyelim torpilsiz polis olunmuyor. Dağlarda gezen özel harekatçılar, her gün su altı eğitim yapan kurbağa adamlar, karakolda haftada bilmem kaç saat çalışan karakolcular, bomba imha uzmanları, şubelerde esnek saat çalışıp ailesine göremeyen polisler hepsi torpilli yani bunların bu mantığa göre. Torpilsiz tonla kazanan tanıyorum ilk seferde kazanamayn herkes torpil var diyor. Torpil 0 kimse diyemez insanın olduğu her yerde var fakat koskoca teşkilatın tamamı torpil olsaydı sokağa adım bile atamazdınız referansla giren gider en rahat yerde çalışır hakkıyla girenlerde risk baskı ve yüksek saatlerde çalışıp polisler torpilli diyenlerin kıçını korur sokaklarda.


Adm123
Aday Memur
18 Şubat 2024 12:20
ilk girişte jandarma astsubaığı kqzandım fakat pomem tam 4 kez başarisız geldi hesabı siz yapın
watson666, 37 dk. önce

Bizim millet birşeyi başaramazsa hemen torpil var diye suçlar, kıçını koruyan adamlara torpilli gözüyle bakar hadi diyelim torpilsiz polis olunmuyor. Dağlarda gezen özel harekatçılar, her gün su altı eğitim yapan kurbağa adamlar, karakolda haftada bilmem kaç saat çalışan karakolcular, bomba imha uzmanları, şubelerde esnek saat çalışıp ailesine göremeyen polisler hepsi torpilli yani bunların bu mantığa göre. Torpilsiz tonla kazanan tanıyorum ilk seferde kazanamayn herkes torpil var diyor. Torpil 0 kimse diyemez insanın olduğu her yerde var fakat koskoca teşkilatın tamamı torpil olsaydı sokağa adım bile atamazdınız referansla giren gider en rahat yerde çalışır hakkıyla girenlerde risk baskı ve yüksek saatlerde çalışıp polisler torpilli diyenlerin kıçını korur sokaklarda.

Toplam 11 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıEgm Fetö idari soruşturma2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarJandarma uzman mı, polislik mi?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2. şark süreleriEşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Şark listemTwitter 2. şark etkinliği

Sözlük

Bugün olanlar 3 Çayın yanında yemekten hoşlandıklarınız? 1 zeki demirkubuz 1 akifer 1 boyun eğmek 1 ölüme yakın deneyimler 2 Karada yaşamasaydınız hava da mı Suda mı yaşamak isterdiniz? 4 erzincan iliç altın madeni faciası 1 kişilik bozukluğu 3 Günün nasıldı? 2

Son Haberler

Annesinin okuması için sırtında taşıdığı kızı öğretmen olduEski istihbaratçı Altaylı'ya FETÖ davasında verilen ceza onandıLiseli baklava üreticileri okula 1 yılda 4 milyon lira gelir sağladıTHY'nin bugünkü Hakkari seferleri iptal edildiBakan Göktaş yanıtladı: Deprem bölgesinde 1874 çocuk ailesine teslim edildi

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?