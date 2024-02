Polis alımında torpil dönüyor mu?

Gerçekçi olmak gerekirse torpil dünyanın her yerinde var. İnsanın olduğu her sistem kusurludur. Fakat yaklaşık 500bin personeli olan polis teşkilatının her mensubunun tek tek torpilli olma ihtimali gerçekçi değildir.

Sözlü mülakat odasında psikolog ve müdürlerden oluşan 4 kişilik heyet var diye hatırlıyorum. Her birinin polis olmak isteyen 10 tane tanıdığı olabilir mi mesela? Hadi olsun diyelim. Mülakata girecek sayısı da 100 olsun diyelim. Senin bu durumda bile %60 şansın var.

Ayrıca artık eskisi gibi torpil yok. Parkur sınavı gerçekten zorlayıcı ve herkes kamerayla kayıt altına alınıyor. Kör, topal giremez yani. O parkuru geçen herkes akıl hastası değilse polis olmaya elverişlidir. Akıl hastası olan da sağlık taramasında çıkıyor ve eleniyor zaten. Sağlık taramasında billurlara bile bakıyorlar. O nedenle artık torpilden ziyade referans var.

Bir diğer konu, kimse ben bu işe layık değilim demez. Herkes hak etmiştir fakat birisi onun hakkını yemiştir. O nedenle millete kulak asma. Polis olmak istiyorsan git ol. Emin ol ki, o mülakat odasında seni muhatap alacak olan sayın müdür, senin oraya ne için geldiğini gözünden anlayacaktır.