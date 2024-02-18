Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 00:16
polisliğe girişde çok torpil dönüyor mu

sıfır torpilim var alınmazsın diyorlar mümkün değil vs. diyenler var kimi giren arkadaşlarım bilhassa kendim şahit oldum birilerinin selamlarıyla alınanları vs. ben sıfırım bu mesleği de ciddi anlamda istiyorum alınmaz mıyım sizce


koruma1903
Şef
18 Şubat 2024 00:19
Torpil imkanım olmasına rağmen yaptırmadan kazandım çok şükür içim rahat yiyecek ekmeğin varsa kimse engel olamaz buna milleti boşver kedi ulaşamadığı ciğere mundar der.
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