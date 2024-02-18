Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Şubat 2024 00:22
Programcı maaş hakkında bilgi lütfen

Merhaba arkadaşlar kamuda mühendislik mezunu programcılar ne kadar maaş alıyor

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